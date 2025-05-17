Оборот услуг общепита в Азербайджане вырос почти на 18%

В январе-апреле этого года оборот общепита в Азербайджане составил 764 млн манатов.

В январе-апреле этого года оборот общепита в Азербайджане составил 764 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Это на 17,7% больше в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

В частном секторе 51,1% оборота общественного питания пришлось на долю юридических лиц, а 48,9% - физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в этой сфере.

Оборот по юридическим лицам увеличился на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 386,6 млн манатов.