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Оборот услуг общепита в Азербайджане вырос почти на 18%

Оборот услуг общепита в Азербайджане вырос почти на 18% В январе-апреле этого года оборот общепита в Азербайджане составил 764 млн манатов.
Бизнес
17 мая 2025 г. 14:00
Оборот услуг общепита в Азербайджане вырос почти на 18%

В январе-апреле этого года оборот общепита в Азербайджане составил 764 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Это на 17,7% больше в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

В частном секторе 51,1% оборота общественного питания пришлось на долю юридических лиц, а 48,9% - физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в этой сфере.

Оборот по юридическим лицам увеличился на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 386,6 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s public catering turnover grows by nearly 18%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ictimai iaşə xidmətlərinin dövriyyəsi 18 %-ə yaxın artıb

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