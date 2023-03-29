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Оборот общественного питания в Баку вырос на 30%

Оборот общественного питания в Баку вырос на 30% В январе-феврале текущего года оборот общественного питания в Баку увеличился на 30,1% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года в реальном выражении и составил 148,3 млн манатов.
Бизнес
29 марта 2023 г. 18:10
Оборот общественного питания в Баку вырос на 30%

В январе-феврале текущего года оборот общественного питания в Баку увеличился на 30,1% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года в реальном выражении и составил 148,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское городское управление статистики.

Согласно информации, оборот общественного питания юридических лиц составил 126,1 млн манатов, что равно 85% от общего оборота.

В общей сложности оборот общественного питания в стране в реальном выражении вырос на 22% и составил 255,5 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 30 % artıb

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