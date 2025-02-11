Обнародованы оптовые цены на муку в Азербайджане

По состоянию на 10 февраля цена 50-килограммового мешка муки в оптовых пунктах производителей муки в Азербайджане варьировалась в пределах 27-28,2 маната, в Баку и Абшеронском районе цена мешка муки колебалась в пределах 26,9-27,3 маната.

По состоянию на 10 февраля цена 50-килограммового мешка муки в оптовых пунктах производителей муки в Азербайджане варьировалась в пределах 27-28,2 маната, в Баку и Абшеронском районе цена мешка муки колебалась в пределах 26,9-27,3 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики.

"Самая низкая оптовая цена муки в Азербайджане зафиксирована в Сумгайыте - 27,1 маната, самая высокая - в Гяндже - 28,2 маната", - отмечается в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 6 февраля цена 50-килограммового мешка муки в оптовых пунктах колебалась в пределах 26-28,2 маната, в Баку и Абшеронском районе мешок муки продавался за 26,8-27,2 маната. Самая низкая оптовая цена муки по стране была зафиксирована в Шабранском районе (26 манатов), а самая высокая - в Гяндже (28,2 маната).