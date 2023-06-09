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Обнародовано количество трудовых договоров в Азербайджане

Обнародовано количество трудовых договоров в Азербайджане Количество трудовых договоров в Азербайджане увеличилось на 365,7 тыс. единиц по сравнению с началом 2019 года и достигло на 1 июня этого года 1 767,6 тыс. единиц.
Бизнес
9 июня 2023 г. 12:15
Обнародовано количество трудовых договоров в Азербайджане

Количество трудовых договоров в Азербайджане увеличилось на 365,7 тыс. единиц по сравнению с началом 2019 года и достигло на 1 июня этого года 1 767,6 тыс. единиц.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Согласно информации, в частном секторе ненефтяного сектора этот показатель увеличился на 318,1 тыс. единиц и приблизился к 858 тыс. единиц.

По информации, росту способствовало "обеление" заработной платы, повышение прозрачности и другие меры в этом направлении.

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Версия на английском языке Number of labor contracts in Azerbaijan unveiled  
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

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