Обнародовано число трудовых договоров в частном секторе в Нахчыване

Бизнес
20 августа 2025 г. 15:28
Обнародовано число трудовых договоров в частном секторе в Нахчыване

На 1 августа текущего года в негосударственном секторе Нахчыванской Автономной Республики (НАР) насчитывалось 11 054 активных трудовых договора.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, реализуемое в регионе стимулирующее налоговое администрирование привело к значительным изменениям на рынке труда.

Количество активных трудовых договоров в частном секторе увеличилось на 7 995 единиц по сравнению с 1 января 2023 года.

Государственная налоговая служба при Минэкономики НАР продолжает принимать меры по оформлению рабочих мест, "отбеливанию" фонда оплаты труда и обеспечению прозрачности.

Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda özəl sektorda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

