Обнародован инвестиционный рейтинг регионов Азербайджана

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Центр анализа экономических реформ и коммуникаций впервые представил инвестиционный рейтинг административных районов Азербайджана за 2017 год. Исследования были проведены в 62 городах и районах страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, исследования охватили такие параметры, как идентификация сфер специализации, анализ результатов, конкурентоспособность и привлечение региональных инвестиций.

Согласно рейтингу, наиболее высокий процент зафиксирован по городу Баку - 0,785%. В первую десятку вошли города Нахчыван, Мингячевир, Сумгайыт, Ширван, Гянджа и Нафталан, Абшеронский, Имишлинский и Джульфинский районы.

С инвестиционным рейтингом регионов можно ознакомиться по нижеследующей ссылке: http://iqtisadiislahat.org/store//media/documents/diger/Rayonlarin_Investisiya_Reytinqi.pdf.