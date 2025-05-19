Объем продаж автомобилей из Грузии в Азербайджан сократился на 22%

Объем продаж автомобилей из Грузии в Азербайджан сократился на 22%

В январе-апреле этого года Грузия экспортировала в Азербайджан 2 853 автомобиля на сумму 80 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это на 14% больше в стоимостном и на 22% меньше в количественном выражении по сравнению с показателями за аналогичный период 2024 года.

Таким образом, Азербайджан занял 3-е место среди стран, в которые Грузия экспортирует автомобили.

Напомним, что в 2024 году Грузия экспортировала 106 051 автомобиль на сумму 2,43 млрд долларов США, из которых 12 849 автомобилей на сумму 290 млн долларов США пришлось на долю Азербайджана.