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Объем продаж автомобилей из Грузии в Азербайджан сократился на 22%

Объем продаж автомобилей из Грузии в Азербайджан сократился на 22% Объем продаж автомобилей из Грузии в Азербайджан сократился на 22%
Бизнес
19 мая 2025 г. 13:56
Объем продаж автомобилей из Грузии в Азербайджан сократился на 22%

В январе-апреле этого года Грузия экспортировала в Азербайджан 2 853 автомобиля на сумму 80 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это на 14% больше в стоимостном и на 22% меньше в количественном выражении по сравнению с показателями за аналогичный период 2024 года.

Таким образом, Азербайджан занял 3-е место среди стран, в которые Грузия экспортирует автомобили.

Напомним, что в 2024 году Грузия экспортировала 106 051 автомобиль на сумму 2,43 млрд долларов США, из которых 12 849 автомобилей на сумму 290 млн долларов США пришлось на долю Азербайджана.

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Версия на английском языке Car exports from Georgia to Azerbaijan down by 22%
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Azərbaycana avtomobil satışı 22 % azalıb, dəyəri isə 14 % artıb

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