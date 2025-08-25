Объем оборота общественного питания в столице вырос почти на 16 %

В январе-июне этого года объем оборота общественного питания в Баку составил 864,3 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.

Это на 15,7 % больше в реальном выражении по сравнению с первыми 6 месяцами 2024 года.

Оборот общественного питания юридическими лицами составил 496,6 млн манатов. Это составляет 57,5 % от общего оборота.

Отметим, что в январе-июне этого года оборот общественного питания в Азербайджане вырос на 14,3 % в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил 1 млрд 242,2 млн манатов.