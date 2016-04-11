​Нижегородский завод подписал контракт на поставку танкеров Азербайджану

Баку. 11 Апреля. REPORT.AZ/ Нижегородский судостроительный завод "Красное Сормово" построит два танкера для азербайджанской компании CMS.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе судозавода.

"Завод "Красное Сормово" в начале апреля при содействии группы компаний "Морские и нефтегазовые проекты" подписал контракты с компанией Caspian Marine Services Limited на строительство и поставку двух танкеров проекта RST27", - сказали на заводе.

Согласно контрактам, танкеры будут переданы заказчику в течение 2016-2017 годов.

Танкеры проекта RST27 - это самоходные суда класса "река-море" для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов с обеспечением одновременной перевозки двух сортов груза. Габаритная длина судна 140 метров, ширина -16 метров. При осадке 4,2 метра в море дедвейт - 6980 тонн. Ранее сообщалось, что портфель заказов завода "Красное Сормово" на 2016-2017 годы уже включает строительство четырех танкеров проекта RST27. При этом мощности сормовской судоверфи позволяют строить до 10 судов такого класса ежегодно.