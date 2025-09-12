Нигяр Алескерова: Мужчины регистрируют бизнес на имя женщин для уклонения от налогов

В Азербайджане наблюдается тревожная тенденция – мужчины регистрируют бизнес на имя женщин, что фактически препятствует развитию подлинного женского предпринимательства.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Ассоциации субъектов и клубов малого и среднего бизнеса Нигяр Алескерова на конференции "She Builds Green: Вклад женщин-предпринимателей в климатическую устойчивость в Азербайджане".

"Мы сталкиваемся с ситуацией, когда льготами и программами, специально разработанными для поддержки женского предпринимательства, пользуются мужчины. Главная цель - уклонение от налогов и получение дополнительных преференций. В документах фигурируют имена и фамилии женщин, но фактически они не участвуют в управлении бизнесом и не становятся настоящими учредителями", - подчеркнула Алескерова.

Нигяр Алескерова отметила, что поддержка женщин-предпринимателей имеет стратегическое значение не только для экономического роста, но и для социального развития страны.

"Расширение систем поддержки женского предпринимательства в регионах и реализация местных проектов имеет критическое значение для достижения гендерного равенства в бизнес-среде", - заключила Алескерова.