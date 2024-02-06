NEQSOL Holding инвестирует в Карабах до 200 миллионов манат

NEQSOL Holding рассказал о своих инвестиционных проектах по реконструкции и развитию освобожденных территорий Азербайджана.

NEQSOL Holding рассказал о своих инвестиционных проектах по реконструкции и развитию освобожденных территорий Азербайджана.

“NEQSOL Holding планирует инвестировать до 200 миллионов манат в проекты, направленные на развитие региона. Эти бизнес-проекты также будут содействовать целям широкомасштабных работ, проводимых азербайджанским государством, по обеспечению региона "зеленой энергией", оживлению экономической и социальной жизни, созданию рабочих мест и образовательных возможностей для местного населения, и таким образом усилиям по восстановлению и развитию освобожденных территорий. Предложенный инвестиционный план уже утвержден акционером холдинга”, — сообщил генеральный директор холдинга Юсиф Джаббаров.

“Мы высоко оцениваем текущую положительную динамику в экономике Азербайджана, созданную благоприятную бизнес-среду, а также возможности и поддержку, предоставленные частному сектору для инвестирования в освобожденные территории. В частности, выражаем глубокую благодарность главе азербайджанского государства за направленное частному сектору приглашение инвестировать в эти территории. Государство проводит огромную работу по восстановлению инфраструктуры региона и возвращению в короткие сроки бывших вынужденных переселенцев на их родные земли. Как холдинг, представляющий частный сектор, мы полны решимости внести свой вклад в экономическое развитие региона. Мы считаем своим моральным долгом содействовать экономическому развитию региона и приглашаем наших партнеров и другие заинтересованные стороны объединить усилия и сотрудничать для достижения этой цели”, — добавил Юсиф Джаббаров.

Планы NEQSOL Holding и его дочерних компаний включают в себя строительство школы с ИТ уклоном, строительство солнечной электростанции в Джебраильском районе, восстановление и развитие телекоммуникационной инфраструктуры, и ряд других проектов, приемлемых с экологической точки зрения и обеспечивающих бережное отношение к удивительной природе региона. Эти проекты также поддержат цели устойчивого развития в соответствии с “Годом солидарности во имя зеленого мира” в Азербайджане.

Nobel Energy, входящая в состав NEQSOL Holding, планирует строительство солнечной электростанции в Джебраильском районе. Проект также будет служить целям превращения региона в зону зеленой энергетики. При общей мощности в 100 мегаватт станция будет производить 180 миллионов киловатт/часов энергии в год, что обеспечит электроэнергией в среднем около 58 000 домов. Ожидается, что на строительстве станции будут трудоустроены 600 человек, а после ввода станции в эксплуатацию планируется создать 80 рабочих мест.

Компании Bakcell и Azerconnect, входящие в состав NEQSOL Holding, также реализуют в регионе различные проекты. Bakcell сдал в эксплуатацию более 120 базовых станций, три сервисных центра и магазин, а также представил клиентам наисовременнейшую голосовую технологию VoLTE. Bakcell планирует увеличить количество сервисных центров в регионе до десяти. Azerconnect увеличит инвестиции в создание и развитие телекоммуникационной инфраструктуры, и в результате создаст в регионе до 100 дополнительных постоянных рабочих мест.

NEQSOL Holding также реализует проекты корпоративной социальной ответственности для устранения и смягчения последствий завершенного конфликта. С этой целью за последние годы холдинг и его компании направили 10 миллионов манатов на проекты в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, охраны окружающей среды и другие социальные и благотворительные инициативы и планируют продолжать эти усилия.

С целью дополнительной поддержки возвращения молодежи в регион, создания рабочих мест в инновационных областях и реализации новых стартап-проектов, NEQSOL Holding планирует создать в регионе школу с ИТ уклоном и инновационный центр. Молодежь сможет получать образование в ИТ-школе и реализовывать стартап-проекты в инновационном центре, что важно с точки зрения создания новых инвестиционных направлений и рабочих мест.

Реализация проектов начнется после согласования с соответствующими регулирующими государственными органами.

Международная группа компаний NEQSOL Holding осуществляет деятельность в 11 странах в сферах телекоммуникаций, энергетики, высоких технологий и строительства.