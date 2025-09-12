Ненефтяной сектор Азербайджана вырос на 10,3%

Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    • 12 сентября, 2025
    Экспорт ненефтяного сектора Азербайджана за 8 месяцев года увеличился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 2,4 млрд долларов США.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Экспорт продовольствия в отчетном периоде увеличился на 22,9% - до 774,2 млн долларов США.

    В январе-августе 2025 года экспорт аграрной продукции увеличился на 28,2% - до 614,4 млн долларов США, а агропромышленной продукции – на 4,7% - до 209,5 млн долларов США. В целом совокупный экспорт аграрной и агропромышленной продукции увеличился на 21,3% - до 823,9 млн долларов США.

    Azərbaycanın qeyri-neft sektoru 10 %-dən çox artıb
    Azerbaijan's non-oil sector grows by 10.3%

