Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 37% в этом году

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В январе-феврале этого года объемы экспорта ненефтяного сектора Азербайджане в стоимостном выражении составили 241,7 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в мартовском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По информации, это на 37,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период больше всего ненефтяных товаров экспортировалось в Россию - 67,8 млн долларов. Объемы ненефтяного экспорта в Турцию составили 65,4 млн долларов, Швейцарию - 25,6 млн, Грузию - 17,4 млн, Китай - 7,6 млн.

Первое место среди экспортированных в течение 2 месяцев товаров ненефтяного сектора занимает золото (24,4 млн долларов), 2-е место - электроэнергия (20,3 млн долларов) и 3-е место – хурма (19 млн долларов).

Экспортная стоимость фруктов и овощей в январе-феврале составила 58,4 млн долларов, пластмассы и изделий из пластмассы - 23,9 млн долларов, алюминия и изделий из алюминия - 20,7 млн долларов, электроэнергии - 20,3 млн долларов, черных металлов и изделий из них - 9,7 млн долларов, товаров химической промышленности – 6,6 млн долларов.