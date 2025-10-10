Ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос почти на 8%

Стоимость ненефтегазового экспорта Азербайджана в январе-сентябре текущего года выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,6 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

За последний год стоимость экспорта продовольственных товаров страны увеличилась на 20,5%, составив 841,4 млн долларов США.

За отчетный период стоимость экспорта сахара увеличилась на 46,9%, фруктов и овощей - на 31,3%, продукции химической промышленности - на 22%, хлопчатобумажной пряжи - на 12,5%, чая - на 3,3%, алюминия и изделий из него - на 2,6%, черных металлов и изделий из них - на 1%.

За год стоимость экспорта аграрной продукции увеличилась на 27,8% - до 667,1 млн долларов США, агропромышленной продукции - на 233,1 млн долларов США, а аграрной и агропромышленной продукции в целом - на 19,2% - до 900,2 млн долларов США.