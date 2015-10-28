​Немецкая компания закрывает филиал в Азербайджане

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Немецкая компания DEA Deutsche Erdoel AG объявила о закрытии филиала в Азербайджане. Об этом сообщили Report в министерстве налогов.

По информации, кредиторы могут предъявить требования в течение двух месяцев по адресу г.Баку, пос. Бюлбюля, ул. Джапаридзе, 9, кв. 37.

Отметим, что компания с головным офисом в Гамбурге вела операции по разведке и добыче сырой нефти и природного газа.

Напомним, что вчера компания объявила о прекращении деятельности в Туркменистане, указав в качестве причины бюрократические помехи и коррупцию.