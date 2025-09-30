Названы лидеры Азербайджана по объему ненефтегазового экспорта среди частных компаний
30 сентября, 2025
- 11:35
В январе-августе этого года крупнейшим ненефтегазовым экспортером среди частных предприятий Азербайджана стало "Prime Cotton", чьи поставки поставили на сумму $84 млн.
Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске обзора экспорта Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
Второе место заняла компания Azerbaijan International Mining Company Limited ($74,7 млн), третье - Baku Steel Company ($41,3 млн).
В топ-10 экспортеров ненефтегазовой продукции также вошли: Export Stream ($40,2 млн), Азербайджанское объединение по производству сахара (Имишлинский завод по производству сахара, $39,3 млн), UYTROP ($28,9 млн), P-Aqro ($26,7 млн), STP Alüminium ($25,8 млн), Tabaterra ($23 млн) и Sahdag SY ($21,9 млн).
