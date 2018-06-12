Названы города, в которые Азербайджан организует экспортные миссии в этом году

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "25-29 июня будут организованы экспортные миссии в города Берн и Цюрих".

Как сообщает Report, об этом сказал и.о. президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при министерстве экономики Юсиф Абдуллаев на пресс-конференции, посвященной проделанной в направлении продвижения бренда Made in Azerbaijan работе и предстоящим задачам.

По его словам, целью миссий является в основном стимулирование экспорта фундука.

Кроме того, экспортные миссии будут организованы 4-8 июля в Монголию, во втором полугодии – в Сибирский регион России, Турцию, Урумчи (Китай), в октябре в Болгарию, в ноябре в Шанхай (Китай), Берлин (Германия), 12-16 ноября - в Санкт-Петербург (Россия), в декабре - в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Шарджу и Абу-Даби (ОАЭ).