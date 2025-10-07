Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Названо число трудовых договоров в Азербайджане

    Бизнес
    • 07 октября, 2025
    • 14:58
    Названо число трудовых договоров в Азербайджане

    На 1 октября текущего года количество трудовых договоров в Азербайджане увеличилось на 466 613 единиц по сравнению с началом 2019 года, достигнув 1 млн 868 тыс. 528.

    Как сообщили Report в ГНС, за эти годы аналогичный показатель в ненефтегазовом частном секторе увеличился на 471 286 единиц до 1 млн 11 тыс. 208.

    Более 54% от трудовых договоров пришлось на ненефтегазовый частный сектор. Основная часть 28 тыс. прироста, зафиксированного в ненефтегазовом частном секторе за первые 9 месяцев текущего года, пришлась на сферу услуг, торговлю и строительство.

    Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

