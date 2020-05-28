Названы перспективные направления сотрудничества Азербайджана и Беларуси

Эпидемиологическая обстановка повлияла на экономические отношения не только Беларуси и Азербайджана, но всех стран.

Как передает Report, об этом сказал БЕЛТА посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.

По его словам, белорусско-азербайджанское сотрудничество построено на очень прочном фундаменте, а отношения между президентами Ильхамом Алиевым и Александром Лукашенко являются примером межгосударственных отношений: "Уверен, что во второй половине года мы наверстаем упущенное.

"Сейчас мы понимаем, что торговые отношения - это хорошо, но они имеют какой-то предел, поэтому наши государства ориентированы на кооперационное и интеграционное сотрудничество. Мы уже давно работаем в этом направлении, например, собираем в Азербайджане белорусские тракторы, автомобили МАЗ. В настоящее время завершается строительство тракторного завода в Турции по совместной сборке тракторов, так мы выйдем на рынки третьих стран. Но не надо замыкаться на уже существующих проектах, есть и другие перспективные направления. Это может быть совместное производство генераторов, трансформаторов, лифтов, переработка сельскохозяйственной продукции. Эти вопросы могут обсуждаться", - сказал Л.Гандилов.

По словам посла, Беларусь и Азербайджан по-прежнему нацелены на развитие двустороннего взаимодействия и углубление экономических отношений.

По данным Национального статистического комитета Беларуси, за январь - март торговый оборот между странами составил 106 млн долларов США, что в 3,8 раза больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.