​Названы объемы экспорта Ирана в Азербайджан до 20 марта

Иран экспортировал в Азербайджан до 20 марта 15 370 тонн продукции на сумму 61,477 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на иранскую прессу, об этом сообщил управляющий директор таможенного управления Ирана в Астаре Расул Омиди.

Он отметил, что календарный год в Иране закончился 20 марта.

По его словам, до 20 марта Иран экспортировал 774 тыс. тонн продукции на сумму 410 млн долларов США. Это в основном сельскохозяйственная продукция, сталь, продовольствие, цемент, моющие средства, ковры, текстильные изделия и пр.