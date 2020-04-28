​Названа сумма поддержки пострадавших от пандемии налогоплательщиков

По состоянию на 27 апреля в Министерство экономики Азербайджана обратились 22 976 налогоплательщиков за получением средств для выплаты определенной части заработной платы наемных работников и 73 760 индивидуальных (микро) предпринимателей, в общей сложности 96 736 налогоплательщиков, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Государственная налоговая служба при Минэкономики изучила и утвердила обращения 19 061 налогоплательщика, число работников которого составляет 178 587 человек. Информация о них направлена в Минфинансов для перечисления необходимой суммы на банковские счета.

Объем финансовой помощи по утвержденным в рамках программы поддержки заявкам составляет 80,72 млн манатов, на первом этапе планируется выплатить 40,36 млн манатов. На 27 апреля Государственным агентством казначейства обеспечено перечисление 17 568 налогоплательщикам 38,46 млн манатов для выплаты заработной платы 168 778 наемных работников.

В рамках программы финансовой поддержки индивидуальных (микро) предпринимателей обратились 73 760 налогоплательщиков. Государственная налоговая служба изучила и утвердила 67 497 обращений. Объем финансовой поддержки по утвержденным заявкам по данной программе составляет 44,42 млн манатов. На 27 апреля Государственным агентством казначейства при Минфинансов обеспечено перечисление на банковские счета 59 148 индивидуальных (микро) предпринимателей 40,03 млн манатов.