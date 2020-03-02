Названа стоимость контрактов, подписанных азербайджанскими бизнесменами на выставках

Азербайджан организовал экспортные миссии в 33 страны. Из них 9 состоялись в 2019 году и охватили 7 стран (Китай, Польша, Латвия, Катар, Швейцария, Россия, ОАЭ).

Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики Юсиф Абдуллаев.

По его словам, в рамках продвижения бренда Made in Azerbaijan страна приняла участие в 30 выставках в течение 2016–2019 годов: "Мы участвовали в 11 выставках в прошлом году. В 2019 году наши предприниматели в рамках механизма единого стенда подписали контракты на сумму 9,935 млн долларов США и осуществили экспорт в объеме 7,578 млн долларов США".