    Названа дата заседания Совместной рабочей группы Азербайджан-Бразилия

    • 28 августа, 2025
    • 12:49
    Названа дата заседания Совместной рабочей группы Азербайджан-Бразилия

    Заседание совместной рабочей группы по торговому и инвестиционному сотрудничеству между Азербайджаном и Бразилией состоится в бразильской столице 1 сентября.

    Об этом сообщили Report в Министерстве экономики Азербайджана. 

    Подготовку к заседанию обсудили первый заместитель министра экономики, сопредседатель рабочей группы Эльнур Алиев и посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос  Монтенегро Лопес да Круза.

    Стороны отметили важность укрепления торговых и инвестиционных отношений в соответствии с существующим потенциалом. В качестве основных приоритетов партнерства были отмечены сельское хозяйство, транспорт, образование и технологии, туризм.

    Участники встречи также обсудили развитие сотрудничества по различным направлениям.

    Лента новостей