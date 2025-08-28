Названа дата заседания Совместной рабочей группы Азербайджан-Бразилия
Бизнес
- 28 августа, 2025
- 12:49
Заседание совместной рабочей группы по торговому и инвестиционному сотрудничеству между Азербайджаном и Бразилией состоится в бразильской столице 1 сентября.
Об этом сообщили Report в Министерстве экономики Азербайджана.
Подготовку к заседанию обсудили первый заместитель министра экономики, сопредседатель рабочей группы Эльнур Алиев и посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Круза.
Стороны отметили важность укрепления торговых и инвестиционных отношений в соответствии с существующим потенциалом. В качестве основных приоритетов партнерства были отмечены сельское хозяйство, транспорт, образование и технологии, туризм.
Участники встречи также обсудили развитие сотрудничества по различным направлениям.
