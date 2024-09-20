Названа ​​цель создания единой цифровой платформы по ESG-стандартам в Азербайджане

Основной целью единой цифровой платформы национальных стандартов экологического, социального и корпоративного управления (ESG) является поддержка национальных и глобальных целей развития.

Основной целью единой цифровой платформы национальных стандартов экологического, социального и корпоративного управления (ESG) является поддержка национальных и глобальных целей развития.

Как сообщает Report, об этом на презентации концепции платформы сказала советник по вопросам партнерства и развития представительства ООН в Азербайджане Ульвия Акбарова.

По ее словам, платформа также предназначена для внедрения ESG-стандартов в государственном и частном секторах, объединения связанных с ними усилий, поддержки инициатив, создания возможностей для развития и сотрудничества, обмена ресурсами и информацией.

"Нашей главной миссией является поддержка устойчивого развития посредством совместных усилий и предоставление ресурсов и возможностей нетворкинга для заинтересованных сторон, желающих реализовать инициативы ESG", - добавила представитель ООН.