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Названа ​​цель создания единой цифровой платформы по ESG-стандартам в Азербайджане

Названа ​​цель создания единой цифровой платформы по ESG-стандартам в Азербайджане Основной целью единой цифровой платформы национальных стандартов экологического, социального и корпоративного управления (ESG) является поддержка национальных и глобальных целей развития.
Бизнес
20 сентября 2024 г. 16:10
Названа ​​цель создания единой цифровой платформы по ESG-стандартам в Азербайджане

Основной целью единой цифровой платформы национальных стандартов экологического, социального и корпоративного управления (ESG) является поддержка национальных и глобальных целей развития.

Как сообщает Report, об этом на презентации концепции платформы сказала советник по вопросам партнерства и развития представительства ООН в Азербайджане Ульвия Акбарова.

По ее словам, платформа также предназначена для внедрения ESG-стандартов в государственном и частном секторах, объединения связанных с ними усилий, поддержки инициатив, создания возможностей для развития и сотрудничества, обмена ресурсами и информацией.

"Нашей главной миссией является поддержка устойчивого развития посредством совместных усилий и предоставление ресурсов и возможностей нетворкинга для заинтересованных сторон, желающих реализовать инициативы ESG", - добавила представитель ООН.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ESG standartları üzrə vahid rəqəmsal platformanın məqsədi açıqlanıb

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