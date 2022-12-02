Назван объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Турцией

На сегодняшний день Азербайджан инвестировал в экономику Турции 19,5 млрд долларов США, а Турция инвестировала в экономику Азербайджана 12 млрд долларов США. Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и

На сегодняшний день Азербайджан инвестировал в экономику Турции 19,5 млрд долларов США, а Турция инвестировала в экономику Азербайджана 12 млрд долларов США.



Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на проходящем в Баку "Саммите тюркских лидеров финансового сектора".



По его словам, сейчас в Турции действуют около 2 000 азербайджанских компаний, а в Азербайджане - более 4 100 турецких.



"Несмотря на протекающие в мировой экономике процессы, отмечается динамический рост торгово-экономических связей между Азербайджаном и Турцией. В 2021 году объем товарооборота двух стран составил около 5 млрд долларов, тогда как в 2016 году он составлял 2,3 млрд долларов. В январе-сентябре 2022 года этот показатель составил 4,2 млрд долларов. В целях развития беспошлинной торговли между двумя странами 25 февраля 2020 года между правительствами Азербайджана и Турции было подписано "Соглашение о преференциальной торговле", - добавил глава KOBIA.