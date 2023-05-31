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Назначен торговый представитель Азербайджана в Турции

Назначен торговый представитель Азербайджана в Турции Исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SİM) при Министерстве экономики Азербайджана Тамерлан Тагиев назначен торговым представителем Азербайджана в Турции.
Бизнес
31 мая 2023 г. 12:46
Назначен торговый представитель Азербайджана в Турции

Исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SİM) при Министерстве экономики Азербайджана Тамерлан Тагиев назначен торговым представителем Азербайджана в Турции.

Как сообщает Report, Т. Тагиев получил степени бакалавра и магистра по международному праву на факультете международного права и международных связей Бакинского государственного университета. Кроме того, он получил степень МВА по программе управления бизнесом в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) и магистра по государственному управлению в Государственном университете Джорджии, США.

Т. Тагиев с 2001 года работал в частных и государственных структурах, в том числе Центре обращений в Европейский суд и Министерстве экономического развития Азербайджана. С 2008 года занимал пост представителя Исламского банка развития (ИБР) в Азербайджане, с 2021 года - исполнительного директора Совета директоров ИБР по Азербайджану, Албании и Центральной Азии. В 2020-2021 годах являлся участником программы обмена Цифровой торговой платформы Всемирного экономического форума.

В 2021-2023 годы работал исполнительным директором Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции.

В настоящее время Фариз Джафаров назначен исполняющим обязанности исполнительного директора 4SİM.

Ф. Джафаров получил степень бакалавра по государственному управлению в Академии Государственного управления при Президенте Азербайджана, двойную степень магистра по внедрению искусственного интеллекта в госуслугах в Мадридском и Миланском политехнических университетах, степени магистра по управлению бизнесом в London Webster Graduate School, по адаптивному стратегическому управлению в Школе бизнеса Фукуа при Университете Дьюка и по управлению проектами в Университете Джорджа Вашингтона.

В 2019-2022 годы Ф. Джафаров представлял правительство Азербайджана в Комитете по искусственному интеллекту Совета Европы. Он обладает более чем десятилетним опытом работы в государственном секторе по ряду направлений, в особенности в сферах цифровизации государственных услуг, сельского хозяйства, туризма, строительства и социальных услуг. Занимал руководящие должности в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Центральном банке и ряде других государственных и частных структур. Последние 5 лет являлся директором Центра развития электронного правительства, а также возглавлял более 50 стратегических цифровых проектов, в том числе ASAN Viza, ASAN Bridge, ASAN Pay (ASAN Ödəniş), портал госзакупок “e-satınalma”, "Электронное правительство" и MyGov.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Türkiyədə ticarət nümayəndəsi təyin edilib

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