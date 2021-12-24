Назначен первый заместитель министра экономики Азербайджана

Произведено назначение на должность первого заместителя министра экономики Азербайджана.

Произведено назначение на должность первого заместителя министра экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, первым заместителем министра назначен Ровшан Наджаф.

Р.Наджаф родился в 1982 году в Баку. В 1997 году поступил в Азербайджанский государственный экономический университет на факультет международных экономических отношений, в 2001 году окончил бакалавриат, а в 2003 году - магистратуру.

В 2007-2008 годах учился в Колумбийском университете в рамках стипендиальной программы Государственной нефтяной компании (SOCAR) и получил степень магистра по специальности Управление экономической политикой/Международный энергетический менеджмент и политика.

В 2008-2009 годах работал начальником отдела контрактов по инвестициям Управления инвестиций SOCAR.

В 2009-2010 годах был заведующим отделом внешнеэкономических связей и помощником министра экономического развития.

В 2010-2018 годах работал заместителем исполнительного директора и исполнительным директором ОАО ”Азербайджанская инвестиционная компания".

Распоряжением президента страны от 11 мая 2018 года назначен заведующим отделом инновационного развития и электронного правительства Администрации президента.

Распоряжением президента страны от 28 августа 2019 года назначен председателем правления Службы финансового мониторинга, распоряжением от 11 февраля 2020 года - заместителем министра экономики.