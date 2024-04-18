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Назначен новый заместитель министра экономики Азербайджана

Назначен новый заместитель министра экономики Азербайджана Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Анара Ахундова новым заместителем министра экономики, сообщает Report.
Бизнес
18 апреля 2024 г. 11:11
Назначен новый заместитель министра экономики Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Анара Ахундова новым заместителем министра экономики, сообщает Report.

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Версия на английском языке Anar Akhundov appointed Azerbaijan's new deputy minister of economy
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iqtisadiyyat nazirinə yeni müavin təyin olunub

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