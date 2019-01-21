Назначен новый председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 21 января REPORT.AZ/ Назначен новый председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA).

По полученной Report информации, решение было принято на заседании Наблюдательного совета структуры.

Азер Алиев стал новым председателем ASA. Он также является председателем правления ОАО Atesgah Sigorta.

Следует отметить, что в этом году произойдут изменения в руководстве ASA. Ожидается, что Наблюдательный совет будет формироваться из руководителей страховых компаний, каждое руководящее лицо будет возглавлять ASA в течение года.