Назначен новый исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты

Наргис Вик назначена новым исполнительным директором Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты ("AHK Azerbaijan").

Наргис Вик назначена новым исполнительным директором Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты ("AHK Azerbaijan").

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, решение было принято на очередном общем собрании членов организации с участием более 80 представителей бизнеса.

Палата создана на базе Германо-азербайджанского союза экономической помощи (DAWF), основанного в 1999 году. AHK Azerbaijan является действующей в Азербайджане крупнейшей европейской экономической ассоциацией. В ее состав входит 181 компания. AHK Azerbaijan предоставляет компаниям широкий спектр надежных бизнес-услуг и предлагает юридические услуги.