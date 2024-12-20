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Назначен новый исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты

Назначен новый исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Наргис Вик назначена новым исполнительным директором Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты ("AHK Azerbaijan").
Бизнес
20 декабря 2024 г. 11:39
Назначен новый исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты

Наргис Вик назначена новым исполнительным директором Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты ("AHK Azerbaijan").

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, решение было принято на очередном общем собрании членов организации с участием более 80 представителей бизнеса.

Палата создана на базе Германо-азербайджанского союза экономической помощи (DAWF), основанного в 1999 году. AHK Azerbaijan является действующей в Азербайджане крупнейшей европейской экономической ассоциацией. В ее состав входит 181 компания. AHK Azerbaijan предоставляет компаниям широкий спектр надежных бизнес-услуг и предлагает юридические услуги.

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Версия на азербайджанском языке Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatasına yeni İcraçı direktor təyin olunub

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