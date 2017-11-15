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Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Назначен новый главный исполнительный директор Caspian European Club. Как сообщает Report, им стал Мустафа Аббасбейли.

По словам первого заместителя председателя Caspian European Club и Caspian American Club Тельмана Алиева, Мустафа Аббасбейли долгое время возглавлял юридический комитет и комитет по таможне и налогам Caspian European Club.

"Он активно участвовал в изучении проблем бизнеса, а также в разработке всех предложений, которые мы направляли президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой", - сказал Тельман Алиев.

Отметим, что Мустафа Аслан оглы Аббасбейли родился в 1980 году в городе Гянджа. В 2000-ом окончил Университет Хазар по специальности "Международное право". В 2001 году окончил Эгейский Университет по специальности "Турецкий язык". В 2003-ом окончил Университет Анкара по специальности "Частное право". В 2009-ом году защитил диссертацию в Национальной академии наук Азербайджана, получив ученую степень доктора философии по юридическим наукам.

Занимал руководящие должности во многих компаниях в финансовой сфере. В данный момент возглавляет компанию Beyli Group. А также занимает должность доцента в Азербайджанском государственном экономическом университете. Является членом Коллегии адвокатов Азербайджана и членом Международной ассоциации адвокатов. Автор более 50-ти научных трудов, в том числе трех книг.

Напомним, что Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club и Caspian American Club является президент Ильхам Алиев. С момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.