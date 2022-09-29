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Натиг Гасанов: В Азербайджане будет создан единый реестр МСП

Натиг Гасанов: В Азербайджане будет создан единый реестр МСП В законе "О микро-, малом и среднем предпринимательстве" будет ряд институциональных и регулятивных нововведений, что обеспечит адресность и надежность.
Бизнес
29 сентября 2022 г. 13:51
Натиг Гасанов: В Азербайджане будет создан единый реестр МСП

В законе "О микро-, малом и среднем предпринимательстве" будет ряд институциональных и регулятивных нововведений, что обеспечит адресность и надежность.

Как сообщает Report, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил заместитель председателя Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Натиг Гасанов.

По его словам, планируется создание координационной группы: "Координационная группа поможет государственным органам принимать быстрые решения в этой области. Уполномоченный орган, указанный в законе, будет координировать деятельность госорганов в сфере МСП. Одним из регулятивных изменений является создание единого реестра. Этот реестр будет определять степень пользования услугами МСП".

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Версия на азербайджанском языке Natiq Həsənov: "Azərbaycanda KOB-ların vahid reyestri yaradılacaq"

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