Натиг Гасанов: В Азербайджане будет создан единый реестр МСП

В законе "О микро-, малом и среднем предпринимательстве" будет ряд институциональных и регулятивных нововведений, что обеспечит адресность и надежность.

В законе "О микро-, малом и среднем предпринимательстве" будет ряд институциональных и регулятивных нововведений, что обеспечит адресность и надежность.

Как сообщает Report, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил заместитель председателя Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Натиг Гасанов.

По его словам, планируется создание координационной группы: "Координационная группа поможет государственным органам принимать быстрые решения в этой области. Уполномоченный орган, указанный в законе, будет координировать деятельность госорганов в сфере МСП. Одним из регулятивных изменений является создание единого реестра. Этот реестр будет определять степень пользования услугами МСП".