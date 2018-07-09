Nar представил новый пакет

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Nar представил новое предложение под названием "Turbo кнопка". Данная услуга позволяет восстановить полную скорость интернета, не дожидаясь даты окончания действия используемого пакета Turbo. Отметим, что "Turbo кнопка" доступна только в пакетах интернета Turbo. Другими словами, "Turbo кнопка 50" доступна только в пакетах Turbo XS/S/M/L, в то время как "Turbo кнопка 500" доступна только в пакетах Turbo L+/XL/XXL/XXXL. Использовать интернет-трафик в рамках "Turbo кнопки" можно да конца срока использования текущего пакета Turbo.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно оправить текст "Turbo кнопка 50" (для подключения к "Turbo кнопке 50") или "Turbo кнопка 500" (для подключения к "Turbo кнопке 500") на номер 777. Также, можно набрать код 777#050#YES или 777#0500#YES, соответственно. Стоимость "Turbo кнопки 50" с 50 МБ трафика составляет 0.5 AZN, в то время как стоимость "Turbo кнопки 500" с 500 МБ трафика составляет 1 AZN.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).