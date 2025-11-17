Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Нахчыванские предприниматели получили льготные кредиты на 12 млн манатов за 10 месяцев

    Бизнес
    • 17 ноября, 2025
    • 10:17
    Фонд развития предпринимательства при Минэкономики Нахчыванской Автономной Республики в январе-октябре этого года выделил 12 млн манатов льготных кредитов на финансирование 123 инвестиционных проектов.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество проектов увеличилось в 4,9 раза, а сумма льготных кредитов - в 4,3 раза.

    В результате этой поддержки планируется создание 310 новых рабочих мест.

    За 10 месяцев 73,7% от общей суммы предоставленных кредитов пришлось на долю промышленности, 18,2% - сельского хозяйства, 8,1% - на сферу услуг. 93,5% профинансированных проектов и 70,5% от общей суммы предоставленных льготных кредитов пришлось на долю субъектов предпринимательства, действующих в регионах.

    Naxçıvan sahibkarları 10 ayda 12 milyon manat güzəştli kredit alıblar

