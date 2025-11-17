Naxçıvan sahibkarları 10 ayda 12 milyon manat güzəştli kredit alıblar
Biznes
- 17 noyabr, 2025
- 10:02
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Sahibkarlığın İnkişafı Fondu 123 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 12 milyon manat güzəştli kredit ayırıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə layihələrin sayı 4,9 dəfə, güzəştli kreditlərin məbləği isə 4,3 dəfə artıb.
Bu dəstək nəticəsində 310 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur.
10 ayda verilmiş kreditlərin ümumi məbləğinin 73,7 %-i sənayenin, 18,2 %-i kənd təsərrüfatının, 8,1 %-i isə xidmət sahələrin payına düşüb. Maliyyələşdirilmiş layihələrin 93,5 %-i, verilmiş güzəştli kreditlərin ümumi məbləğinin isə 70,5 %-i regionlarda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin payına düşüb.
