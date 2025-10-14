Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    На выставке Rebuild Karabakh представлен отдельный стенд для МСП

    Бизнес
    • 14 октября, 2025
    • 19:22
    На выставке Rebuild Karabakh представлен отдельный стенд для МСП

    На 5-й Азербайджанской международной выставке по восстановлению, реконструкции и развитию Карабаха (Rebuild Karabakh-2025), проходящей в Бакинском экспо-центре при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), был представлен отдельный стенд для МСП.

    Об этом Report сообщили в KOBİA.

    Отмечается, что на выставке с целью продвижения продукции и услуг субъектов микро, малого и среднего предпринимательства, расширения возможностей продаж и установления новых деловых связей представлены промышленные и строительные товары, стройматериалы, производственное оборудование, рабочая одежда и различные услуги около 10 субъектов МСП.

    Также на стенде предоставляется информация о деловых и инвестиционных возможностях Карабаха, потенциале региона, промышленных парках, созданных на освобожденных территориях, и льготах для предпринимателей. Посетителям выставки также предоставляется информация о программе "Карабахские МСП", реализуемой при поддержке KOBİA и партнерских организаций. На стенде также созданы условия для проведения двусторонних встреч бизнесменов.

    Отметим, что выставка Rebuild Karabakh продлится до 16 октября.

    Rebuild Karabakh-2025 KOBİA
    Фото
    "Rebuild Karabakh" sərgisində KOB-lar üçün ayrıca stend qurulub

    Последние новости

    19:36

    Пришедшие к власти на Мадагаскаре военные создадут переходные органы - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    19:29
    Фото

    В Самарканде прошла церемония открытия совместных учений "Единство-2025"

    Армия
    19:23

    Подготовлена карта Зангезурского коридора

    Внутренняя политика
    19:22
    Фото

    На выставке Rebuild Karabakh представлен отдельный стенд для МСП

    Бизнес
    19:17

    В Баку доля такси с 8-летним сроком эксплуатации составляет 67%

    Инфраструктура
    19:12

    AYNA прокомментировало решение Кабмина относительно такси

    Инфраструктура
    18:58

    Ильхам Алиев сделал очередную публикацию об участии в Саммите мира по Ближнему Востоку

    Внешняя политика
    18:56

    Прибыль Premium Bank снизилась более чем на 4%

    Финансы
    18:48

    Премьер Франции объявил о заморозке пенсионной реформы до 2027 года

    Другие страны
    Лента новостей