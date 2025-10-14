На выставке Rebuild Karabakh представлен отдельный стенд для МСП

На 5-й Азербайджанской международной выставке по восстановлению, реконструкции и развитию Карабаха (Rebuild Karabakh-2025), проходящей в Бакинском экспо-центре при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), был представлен отдельный стенд для МСП.

Об этом Report сообщили в KOBİA.

Отмечается, что на выставке с целью продвижения продукции и услуг субъектов микро, малого и среднего предпринимательства, расширения возможностей продаж и установления новых деловых связей представлены промышленные и строительные товары, стройматериалы, производственное оборудование, рабочая одежда и различные услуги около 10 субъектов МСП.

Также на стенде предоставляется информация о деловых и инвестиционных возможностях Карабаха, потенциале региона, промышленных парках, созданных на освобожденных территориях, и льготах для предпринимателей. Посетителям выставки также предоставляется информация о программе "Карабахские МСП", реализуемой при поддержке KOBİA и партнерских организаций. На стенде также созданы условия для проведения двусторонних встреч бизнесменов.

Отметим, что выставка Rebuild Karabakh продлится до 16 октября.