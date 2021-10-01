На строительство таможенного поста "Ханоба" будет потрачено еще 9 млн манатов

Государственный таможенный комитет (ГТК) подвел итоги открытого тендера на строительство комплекса таможенного поста "Ханоба" в селе Ханоба Хачмазского района Азербайджана.

Государственный таможенный комитет (ГТК) подвел итоги открытого тендера на строительство комплекса таможенного поста "Ханоба" в селе Ханоба Хачмазского района Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на единый портал государственных закупок, победителем тендера стало ООО "AS İnşaat".

Победителю будет выплачено 9,2 млн манатов.

Напомним, что ранее на строительство было выделено 8 млн манатов.

В апреле прошлого года президент Азербайджана подписал распоряжение "О мерах в связи со строительными работами на таможенном посту" Ханоба". Согласно распоряжению, в этих целях из госбюджета на 2020 год Государственному таможенному комитету первоначально было выделено 4 млн манатов.

Необходимые для завершения строительства финансовые средства будут предусмотрены при распределении расходов госбюджета на 2021 год.

Строительство пункта ведется азербайджанской стороной в одностороннем порядке.