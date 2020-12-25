Названы расходы на строительство поста "Ханоба"

Победителем тендера на строительство комплекса (первый этап) таможенного поста "Ханоба" в селе Ханоба Хачмазского района стало ООО "АС Иншаат"

Победителем тендера на строительство комплекса (первый этап) таможенного поста "Ханоба" в селе Ханоба Хачмазского района Азербайджана стало ООО "АС Иншаат".

Об этом сообщает Report со ссылкой на единый портал государственных закупок.

На проведение строительно-монтажных работ компании будет выплачено 8 млн манатов.

В апреле этого года президент Азербайджана подписал распоряжение "О мерах в связи со строительными работами на таможенном посту" Ханоба". Согласно распоряжению, в этих целях из государственного бюджета на 2020 год Государственному таможенному комитету первоначально было выделено 4 миллиона манатов.

Строительство пункта будет осуществляться азербайджанской стороной в одностороннем порядке.