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Названы расходы на строительство поста "Ханоба"

Названы расходы на строительство поста "Ханоба" Победителем тендера на строительство комплекса (первый этап) таможенного поста "Ханоба" в селе Ханоба Хачмазского района стало ООО "АС Иншаат"
Бизнес
25 декабря 2020 г. 16:32
Названы расходы на строительство поста Ханоба

Победителем тендера на строительство комплекса (первый этап) таможенного поста "Ханоба" в селе Ханоба Хачмазского района Азербайджана стало ООО "АС Иншаат".

Об этом сообщает Report со ссылкой на единый портал государственных закупок.

На проведение строительно-монтажных работ компании будет выплачено 8 млн манатов.

В апреле этого года президент Азербайджана подписал распоряжение "О мерах в связи со строительными работами на таможенном посту" Ханоба". Согласно распоряжению, в этих целях из государственного бюджета на 2020 год Государственному таможенному комитету первоначально было выделено 4 миллиона манатов.

Строительство пункта будет осуществляться азербайджанской стороной в одностороннем порядке.

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Версия на английском языке Customs Committee announces cost of Khanoba post construction
Версия на азербайджанском языке Gömrük Komitəsi "Xanoba" postunun tikintisinə çəkilən xərcləri açıqladı

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