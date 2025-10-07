На место Огтая Ширалиева планируется новое назначение
Бизнес
- 07 октября, 2025
- 09:08
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Республиканский диагностический центр" состоится 9 октября в 10:00.
Как сообщает Report, в повестку дня собрания включен вопрос об избрании генерального директора ОАО.
Согласно данным государственного реестра коммерческих организаций Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, до настоящего времени Республиканский диагностический центр возглавлял бывший министр здравоохранения Огтай Ширалиев, скончавшийся 3 октября 2025 года.
Центр зарегистрирован в 2004 году. Его уставный капитал составляет 2,415 млн манатов.
