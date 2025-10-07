Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    На место Огтая Ширалиева планируется новое назначение

    Бизнес
    • 07 октября, 2025
    • 09:08
    На место Огтая Ширалиева планируется новое назначение

    Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Республиканский диагностический центр" состоится 9 октября в 10:00.

    Как сообщает Report, в повестку дня собрания включен вопрос об избрании генерального директора ОАО.

    Согласно данным государственного реестра коммерческих организаций Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, до настоящего времени Республиканский диагностический центр возглавлял бывший министр здравоохранения Огтай Ширалиев, скончавшийся 3 октября 2025 года.

    Центр зарегистрирован в 2004 году. Его уставный капитал составляет 2,415 млн манатов.

    Огтай Ширалиев Республиканский диагностический центр акционеры собрание
    Oqtay Şirəliyevin yerinə təyinat olacaq

    Последние новости

    09:34

    В Губе сбитый автомобилем пешеход скончался спустя 4 дня

    Происшествия
    09:32

    Азербайджан и Казахстан на следующей неделе проведут заседание МПК

    В регионе
    09:30

    В результате ДТП с микроавтобусом в Турции пять человек погибли, 10 ранены

    В регионе
    09:29

    Пограничники пресекли контрабанду более 22 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

    Происшествия
    09:24

    В день закрытия III Игр стран СНГ на некоторых дорогах Гянджи будут введены ограничения

    Индивидуальные
    09:23

    Atasığorta сократит уставный капитал почти в 2 раза

    Финансы
    09:17

    СМИД ОТГ проводит заседание в Габале

    Внешняя политика
    09:12

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2025)

    Финансы
    09:10

    Цена на золото достигла рекордного уровня

    Энергетика
    Лента новостей