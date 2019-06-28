Замминистра: На инвестиционные проекты предпринимателей выделено порядка 48 млн манатов льготных кредитов

В этом году Фонд развития предпринимательства министерства экономики через уполномоченные кредитные организации выдал льготные кредиты в размере 47,9 млн манатов на финансирование инвестиционных проектов 493 субъектов предпринимательства общей стоимостью 176,5 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на деловом форуме Фонда развития предпринимательства в Гахе.

По его словам, реализация данных инвестиционных проектов позволит создать более 1 800 рабочих мест.

В 2018 году было выделено 160,2 млн манатов льготных кредитов на финансирование 999 инвестиционных проектов субъектов предпринимательства. Реализация проектов способствует открытию до 9 000 новых рабочих мест.

В 2019 году предпринимателям планируется выделить 160 млн манатов льготных кредитов за счет возвращенных средств.