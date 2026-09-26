На границе в Астаре пресечена контрабанда почти 52 кг наркотиков из Ирана в Россию

Сотрудники Астаринской таможни предотвратили транзит почти 52 кг наркотиков из Ирана в Россию через территорию Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

На Астаринском таможенном посту был остановлен грузовой автомобиль, перевозивший персики из Ирана в Россию. Транспортное средство было проверено с помощью стационарного рентгеновского оборудования и служебной собаки.

В ходе досмотра в 104 упаковках, завернутых в форме персиков, обнаружена марихуана общим весом 51 кг 906 г.

По факту ведется расследование.