На границе в Астаре пресечена контрабанда почти 52 кг наркотиков из Ирана в Россию
Бизнес
- 26 сентября, 2026
- 10:19
Сотрудники Астаринской таможни предотвратили транзит почти 52 кг наркотиков из Ирана в Россию через территорию Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
На Астаринском таможенном посту был остановлен грузовой автомобиль, перевозивший персики из Ирана в Россию. Транспортное средство было проверено с помощью стационарного рентгеновского оборудования и служебной собаки.
В ходе досмотра в 104 упаковках, завернутых в форме персиков, обнаружена марихуана общим весом 51 кг 906 г.
По факту ведется расследование.
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