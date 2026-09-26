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    На границе в Астаре пресечена контрабанда почти 52 кг наркотиков из Ирана в Россию

    Бизнес
    • 26 сентября, 2026
    • 10:19
    На границе в Астаре пресечена контрабанда почти 52 кг наркотиков из Ирана в Россию

    Сотрудники Астаринской таможни предотвратили транзит почти 52 кг наркотиков из Ирана в Россию через территорию Азербайджана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    На Астаринском таможенном посту был остановлен грузовой автомобиль, перевозивший персики из Ирана в Россию. Транспортное средство было проверено с помощью стационарного рентгеновского оборудования и служебной собаки.

    В ходе досмотра в 104 упаковках, завернутых в форме персиков, обнаружена марихуана общим весом 51 кг 906 г.

    По факту ведется расследование.

    На границе в Астаре пресечена контрабанда почти 52 кг наркотиков из Ирана в Россию
    На границе в Астаре пресечена контрабанда почти 52 кг наркотиков из Ирана в Россию
    На границе в Астаре пресечена контрабанда почти 52 кг наркотиков из Ирана в Россию

    Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Незаконный оборот наркотиков в Азербайджане
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    İrandan Rusiyaya 52 kiloqrama yaxın narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb
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