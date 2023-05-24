Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана

Сегодня состоялось очередное заседание Экономического совета под председательством премьер-министра Али Асадова.

24 мая состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета Министров, на заседании под председательством председателя Экономического совета, премьер-министра Али Асадова состоялось обсуждение экономического положения за минувший период нынешнего года, глобальные и региональные экономические прогнозы, прогнозы социально-экономического роста в Азербайджане на 2023 год и среднесрочный период, в том числе прогнозы в нефтегазовом секторе.

Также был рассмотрен проект изменений, связанных с усовершенствованием налогового администрирования, поощрением инвестиций и обеспечением большей прозрачности в экономической сфере, обсуждены проделанная работа и предстоящие меры по индикаторам проекта Группы Всемирного Банка "Благоприятная деловая среда" и другие вопросы повестки дня заседания.

Был заслушан доклад министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и отчет Секретариата "Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам".

В заключение заседания были приняты решения по обсужденным вопросам, даны необходимые поручения профильным структурам.