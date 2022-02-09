На автомобильном рынке Азербайджана продолжается рост цен

В январе нынешнего года объем продаж автомобилей в Азербайджане вырос на 20% по сравнению с декабрем прошлого года.

В январе нынешнего года объем продаж автомобилей в Азербайджане вырос на 20% по сравнению с декабрем прошлого года.

Об этом Report сообщил эксперт в сфере транспорта Эльданиз Джафаров.

По его словам, основной спрос на рынке был на кроссоверы с объемом двигателя 2 тысячи кубометров: "Большим спросом пользуются гибридные модели. В январе увеличилось численность импортируемых в Азербайджан подержанных и новых гибридных автомобилей. Наряду с этим, в страну импортируются автомобили, работающие на бензине и дизеле. Выросли цены на новые автомобили с объемом двигателя более 3 тысяч кубометров, что обусловлено повышением акциза на автомобили, ввозимые в Азербайджан из-за рубежа”.

Как отмечает эксперт, стоимость на новые электромобили и гибридные модели на рынке снизились: “Это связано с освобождением от НДС импортных гибридов и электромобилей. В настоящее время цены на экологически чистые автомобили, продаваемые официальными дилерами и дистрибьюторами, тоже понизились. При этом мировые производители подняли цены на новые автомобили примерно на 2-5%. Автомобили с объемом двигателя выше 3 тысяч кубометров еще больше выросли в цене. Подержанные автомобили подорожали примерно на 5%".

Эксперт отметил большой интерес к гибридным моделям машин: "После марта объем производства гибридных автомобилей увеличится. Производители автомобилей сталкиваются с проблемой нехватки полупроводниковых чипов. Этим и обусловлены некоторые простои в производстве”.

Отметим, что продажа новых автомобилей в стране осуществляется в основном через официальных дилеров и дистрибьюторов, а продажа подержанных моделей - на автомобильных рынках в Бадамдаре, Сумгайыте и Барде. Некоторые покупатели обращаются к сайтам продаж. В зависимости от года выпуска и других показателей на этих сайтах стоимость автомобилей марки Mercedes C-240 составляет 7 000-16 000 манат, Toyota Prius - 6 000-15 000 манат, а Hyundai Accent - 3 000-16 000 манат.