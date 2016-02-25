МВФ: Мировая экономика ослабла и крайне уязвима

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд предупредил, что мировая экономика продолжает ослабевать и становится крайне уязвимой перед лицом резких потрясений.

Как поясняют эксперты МВФ, спад происходит на фоне растущей финансовой нестабильности и падения цен на активы, отмечает Report со ссылкой на "Би-би-си".

Согласно докладу фонда, рост крупнейших экономик мира замедляется, а падение спроса в некоторых странах затрудняет процесс восстановление экономического роста.

Доклад Международного валютного фонда был опубликован накануне встречи министров финансов и руководителей центробанков стран-членов "Большой двадцатки", которая пройдет на этой неделе в Шанхае.

МФВ также предупреждает, что все прогнозы экономического роста могут быть нарушены нестабильностью на рынках, падением цен на нефть и геополитическими конфликтами.

Ранее МВФ понизил свой прогноз глобального роста экономики. Согласно новому прогнозу, ее рост по итогам этого года составит 3,4%, а в 2017 году будет на уровне 3,6%.