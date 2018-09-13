Мукан Абдиев: "Азербайджан закупает порядка 600 тысяч тонн зерна в год"

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Свыше 5 млн тонн зерна экспортировал Казахстан с начала года. Большую часть отправили в Россию, Китай, Иран и страны Средней Азии. В число покупателей после долгого перерыва вернулся Туркменистан. Страна закупает около 100 тысяч тонн зерна. В то же время и Азербайджан закупает достаточно большие объемы зерна.

Как передает Report, об этом сообщает "Хабар-24".

"Азербайджан закупает достаточно большой объём. Примерный объём закупок у них составляет порядка 600 тысяч тонн. Конечно, есть спрос со стороны Средней Азии, то есть Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан. Афганистан постоянно присутствует и увеличивает даже. Ценовая конъюнктура позволяет выходить на флот, Чёрное море", – сказал член правления Союза мукомолов Мукан Абдиев.

Как отмечается в сообщении, в этом году по железной дороге планируют отправить около 10 млн тонн зерновых и масличных культур. =