Может ли наладиться ситуация на авторынке Азербайджана?

Купля-продажа автомобилей всегда была важной и динамичной составной частью процессов рыночной экономики. Однако пандемия, приведшая к ухудшению материального благосостояния людей, закрытию границ и рынков подержанных автомобилей в крупных городах, экономи

Купля-продажа автомобилей всегда была важной и динамичной составной частью процессов рыночной экономики. Однако пандемия, приведшая к ухудшению материального благосостояния людей, закрытию границ и рынков подержанных автомобилей в крупных городах, экономическому спаду компаний, занимающихся продажей новых автомобилей, отразилась на процессе купли-продажи машин.

Эксперт в транспортной сфере Эльмеддин Мурадлы отметил Report, что в настоящее время на автомобильном рынке не наблюдается прежней активности: "Ситуация, сложившаяся после пандемии и войны, отразилась на всех отраслях, в том числе и на автомобильном рынке.

Однако, несмотря на стагнацию, на рынке все же велась купля-продажа подержанных автомобилей и относительно недорогих новых автомобилей. Некоторые дилеры сворачивают рекламные кампании, что обусловлено отсутствием материальных возможностей. Ряд участников авторынка довольны сложившийся ситуацией, считая, что пандемия не сильно отразилась на объемах продаж. Так или иначе, на мой взгляд, государство должно учесть, что автоиндустрия тоже пострадала в период пандемии и нуждается в определенных льготах. Таможенные пошлины и НДС, применяемые к импортируемым автомобилям, могут быть снижены, по крайней мере, в течение следующего года или полугода".

"Государство должно учесть, что автоиндустрия тоже пострадала в период пандемии и нуждается в определенных льготах". Эльмаддин Мурадли Эксперт по транспорту

По мнению эксперта, можно сделать послабления на автомобили, ввозимые в индивидуальном порядке. Но это следует применить таким образом, чтобы подстегнуть к импорту новых, более комфортных автомобилей: "Чем больше старых машин импортируется в страну, тем более велик риск смерти в ДТП. Стоит отдавать предпочтение автомобилям, оснащенным современными системами безопасности. Можно достичь хороших результатов, если данный процесс в той или иной степени будет регулироваться государством. Реализация принятой государством программы утилизации старых автомобилей повлияет на автомобильный рынок, и цены на рынке будут сбалансированы. После этого государство должно ввести определенные льготы, чтобы на смену утилизованным машинам пришли нормальные автомобили”.

Эксперт отметил влияние некоторых дилеров на стоимость машин: "На сегодняшний день большинство купленных и проданных автомобилей в Азербайджане, - это автомобили, продаваемые в Грузии после небольшого косметического ремонта в придорожных цехах. Технические характеристики этих машин удручают. Едва врезавшись в дерево, такая машина может разбиться вдребезги. Ряд дилеров с хорошими материальными возможностями влияют на рынок. Заприметив реального продавца, они скупают у него автомобиль по цене, аж на 30% ниже его реальной стоимости.

Произведя незначительные косметические манипуляции с автомобилем, они выставляют его на продажу по более высокой цене. Нашей стране хорошо было бы перенять опыт братской Турции, где процессы на авторынке контролируются официально. Некоторые продавцы автомобилей становятся жертвами мошенников, и спустя два-три года эксплуатации купленной машины продают ее гораздо ниже себестоимости. Пока пользуются спросом подержанные автомобили, дешевые и новые машины китайского производства. Если пандемия закончится весной-летом, спустя полгода рынок может возродиться”.

Э.Мурадлы также поделился мнением и по поводу продажи экологически чистых автомобилей: “Интерес к гибридным автомобилям в Азербайджане довольно высок. Однако, к сожалению, таможенные льготы на них не предусматриваются и НДС не отменен. Отрадно, что в утвержденной главой государства программе предусматривается стимулирование импорта в страну экологически чистых автомобилей. Гибриды - это транспортные средства, считающиеся во всем мире экологически чистым транспортом.

В прошлом году в страну было ввезено около 550 экологически чистых автомобилей, 39 из них электромобили, а остальные-гибриды. Так, например, в Грузии предусматривается 45-50%-я скидка на гибридные автомобили, а в Азербайджане пока нет инфраструктуры для полного перехода на электромобили”.