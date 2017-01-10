Миссия Южно-Уральской торгово-промышленной палаты прибудет в Баку

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Делегация Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) Челябинской области России 30 января даст старт бизнес-миссиям 2017 года.

Как передает Report, в рамках бизнес-миссии делегация ЮУТПП планирует осуществить визит в Баку. В этих целях начато формирование рабочей делегации Южного Урала.

Отметим, что представители ЮУТПП планируют несколько визитов в зарубежные страны в целях поиска регионального и зарубежного рынков, новых партнеров и инвесторов, развития торгово-экономических связей.