Министр: По итогам проделанной в 2014-2018 годах работы ненефтяная промышленность выросла на 32%

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Баку. 29 января REPORT.AZ/ В рамках "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы" ненефтяной сектор вырос на 8%.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев заявил на сегодняшней конференции об итогах реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы".
По его словам, по итогам проделанной в 2014-2018 годах работы ненефтяная промышленность выросла на 32%.
Musa ƏhmədovАвтор новости