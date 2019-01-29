 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр: По итогам проделанной в 2014-2018 годах работы ненефтяная промышленность выросла на 32%

    Баку. 29 января REPORT.AZ/ В рамках "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы" ненефтяной сектор вырос на 8%.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев заявил на сегодняшней конференции об итогах реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы".

    По его словам, по итогам проделанной в 2014-2018 годах работы ненефтяная промышленность выросла на 32%.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi