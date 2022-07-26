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Министр: Стабильность позволяет выйти на рынок инвесторам, ранее проявляющим меньший интерес к Азербайджану

Министр: Стабильность позволяет выйти на рынок инвесторам, ранее проявляющим меньший интерес к Азербайджану Стабильность в макроэкономической, макрофискальной, в первую очередь в политической областях, инфраструктурная обеспеченность, которых Азербайджан достиг в регионе, позволяет нам прогнозировать, что специализирующиеся в промышленной отрасли инвесторы, до
Бизнес
26 июля 2022 г. 02:41
Министр: Стабильность позволяет выйти на рынок инвесторам, ранее проявляющим меньший интерес к Азербайджану

Стабильность в макроэкономической, макрофискальной, в первую очередь в политической областях, инфраструктурная обеспеченность, которых Азербайджан достиг в регионе, позволяет нам прогнозировать, что специализирующиеся в промышленной отрасли инвесторы, до сих пор проявлявшие меньший интерес к нашему рынку, выйдут на азербайджанский рынок".

Как передает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, в мировой экономике усиливаются тенденции фрагментации, нарушается экономическая стабильность.

"Мы однозначно прогнозируем, что "Великое возвращение" останется для нас драйвером экономического роста.

Транспортно-логистический сектор также сталкивается с вызовами во всем мире, в регионе происходят тектонические изменения. Нарушение транспортного сообщения между Россией и Западной Европой, давление, вызванное транспортировкой необходимых товаров между Востоком и Европой, является возможностью для Азербайджана, и мы учитываем это в наших шагах и стратегии", - подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Sabitlik Azərbaycana daha az maraq göstərən sərmayəçilərin bazara daxil olmasına imkan verir"

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