Министр: Стабильность позволяет выйти на рынок инвесторам, ранее проявляющим меньший интерес к Азербайджану

Стабильность в макроэкономической, макрофискальной, в первую очередь в политической областях, инфраструктурная обеспеченность, которых Азербайджан достиг в регионе, позволяет нам прогнозировать, что специализирующиеся в промышленной отрасли инвесторы, до

Стабильность в макроэкономической, макрофискальной, в первую очередь в политической областях, инфраструктурная обеспеченность, которых Азербайджан достиг в регионе, позволяет нам прогнозировать, что специализирующиеся в промышленной отрасли инвесторы, до сих пор проявлявшие меньший интерес к нашему рынку, выйдут на азербайджанский рынок".

Как передает Report , об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, в мировой экономике усиливаются тенденции фрагментации, нарушается экономическая стабильность.

"Мы однозначно прогнозируем, что "Великое возвращение" останется для нас драйвером экономического роста.

Транспортно-логистический сектор также сталкивается с вызовами во всем мире, в регионе происходят тектонические изменения. Нарушение транспортного сообщения между Россией и Западной Европой, давление, вызванное транспортировкой необходимых товаров между Востоком и Европой, является возможностью для Азербайджана, и мы учитываем это в наших шагах и стратегии", - подчеркнул министр.