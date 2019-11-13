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Министр: Сотрудничество между ОАЭ и Азербайджаном будет расширяться

​Министр: Сотрудничество между ОАЭ и Азербайджаном будет расширяться

"Сегодня состоялось 7-е заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). По итогам встречи стороны подписали протокол".

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам М. Джаббарова, протокол охватывает различные отрасли экономики: "В нем отражены обсуждения о сотрудничестве в сфере транспорта, логистики, туризма и других областях"

Он также выразил уверенность в расширении сотрудничества между нашими странами в ближайшие годы.

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